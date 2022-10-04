закрыть
4 октября 2022, вторник, 19:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Япония высылает российского консула

7
  • 4.10.2022, 17:37
  • 6,796
Япония высылает российского консула

Ему предписано покинуть страну до 10 октября.

Япония приказала российскому консулу в Саппоро покинуть страну в течение шести дней. Об этом сообщает Kyodo.

Министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси сообщил журналистам, что дипломат генконсульства России в Саппоро объявлен персоной non grata и ему предписано покинуть страну до 10 октября.

Эта мера, сказал министр, является ответом на высылку Москвой японского консула во Владивостоке. Япония настаивает, что консул Тацунори Мотоки, который вернулся на родину после того, как МИД РФ обвинил его в шпионаже, не совершал никаких противоправных действий. 

Хаяси подчеркнул, что при задержании японский дипломат подвергался в России «недолжному обращению», в частности, ему завязывали глаза и физически ограничивали.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов
У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда
Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип