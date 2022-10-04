В минобороны РФ признали серьезное отступление на севере Херсонской области 5 4.10.2022, 18:24

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Войска страны-агрессора за сутки отступили примерно на 30 километров.

Министерство обороны страны-террориста России признало большое отступление на севере Херсонской области, сообщает российское Агентство.Новости в Telegram.

Агентство обратило внимание на карту, которую российское министерство показало в брифинге за вторник, 4 октября. На ней зафиксировано, что Харьковская область практически полностью деоккупирована, а на севере Херсонской области войска страны-агрессора за сутки отступили примерно на 30 километров.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк ранее сообщала, что защитники Украины продолжают наступать и продвигаться на южном направлении. По данным Института изучения войны (ISW), в период со 2 по 3 октября украинские войска совершили значительный прорыв на севере Херсонской области, пишет «Новое время»

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