Ученые: Вооруженный лазером ИИ отлично справляется с тараканами 5 4.10.2022, 20:32

1,432

Исследователи не собираются продавать свое устройство.

Трое исследователей из Университета Хериот-Ватт, Университета Пола Сабатье и Университета Сассекса разработали устройство на основе искусственного интеллекта, оснащенное лазером, которое можно использовать для автоматического отстрела и уничтожения тараканов. Ильдар Рахматулин, Матье Лихо и Хосе Пуэйо в своей работе описали устройство и его характеристики при испытаниях на реальных насекомых, пишет techinsider.

Было предпринято много попыток создать продукты, предназначенные для уничтожения тараканов. Одним из серьезных недостатков большинства из них является то, что инсектициды могут быть опасны для людей, домашних животных и окружающей среды в целом. Исследователи применили совершенно новый подход к проблеме — убийство с помощью лазерного луча.

Один из членов команды, Ильдар Рахматулин, уже имел опыт использования лазерных лучей для уничтожения насекомых. Он и его коллеги разработали устройство на основе ИИ для уничтожения комаров. В новой работе исследователи модифицировали более раннее устройство и сосредоточились на тараканах.

Исследователи начали с Jetson Nano (разработка компании Nvidia) — небольшого электронного устройства с программным обеспечением для машинного обучения. Ученые добавили две камеры, гальванометр и настраиваемый лазер. Гальванометр использовался для приема данных от блока ИИ и использования полученных данных для изменения направления лазера.

Как только устройство было построено, исследователи протестировали его в своей лаборатории. Они обнаружили, что оно может точно идентифицировать и отстреливать тараканов. Они также обнаружили, что могут точно настроить лазер для различных типов ударов, подобно фазеру из «Звездного пути». При малой энергии лазер только оглушит таракана. Как отметили исследователи, обычно это приводило к тому, что жертва хаотично меняла направление движения. Можно настроить лазер на убийство. Тогда таракан обречен.

Исследователи не собираются продавать свое устройство. Они разместили изображения, использованные для обучения, на GitHub, а набор данных для отслеживания — на kaggle.com. Любой желающий может создать собственное устройство, используя стратегию, изложенную в их статье. Они отмечают, что стоимость составляет около $250. Ученые также предупреждают, что те, кто решит это сделать, должны быть осторожны, потому что используемый лазер может вызвать слепоту, если его направить в глаз.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».