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Украинские десантники освободили Малую Александровку в Херсонской области

  • 4.10.2022, 21:55
  • 1,964
Украинские десантники освободили Малую Александровку в Херсонской области

«Продолжение следует», — заявили ВСУ.

ВСУ во вторник, 4 октября, освободили населенный пункт Малая Александровка в Херсонской области.

Об освобождении Малой Александровки сообщили Десантно-штурмовые войска Украины в Telegram.

«Так, 4 октября подразделения одной из бригад Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Малая Александровка Херсонской области. Продолжение следует», — говорится в сообщении.

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