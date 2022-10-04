Украинские десантники освободили Малую Александровку в Херсонской области 4.10.2022, 21:55

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«Продолжение следует», — заявили ВСУ.

ВСУ во вторник, 4 октября, освободили населенный пункт Малая Александровка в Херсонской области.

Об освобождении Малой Александровки сообщили Десантно-штурмовые войска Украины в Telegram.

«Так, 4 октября подразделения одной из бригад Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Малая Александровка Херсонской области. Продолжение следует», — говорится в сообщении.

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