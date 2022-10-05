В лесах Харьковской области чуть ли не каждый день находят потерянных оккупантов
- 5.10.2022, 3:15
ВСУ пополняют обменный фонд.
Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин отметил, что чуть ли не каждый день обнаруживают российских военных, потерявшихся в лесах Харьковской области.
Об этом сообщает МВД Украины.
«С первых дней войны после освобождения населенных пунктов Харьковской области полицией установлена сеть блокпостов», - говорится в сообщении.
По информации МВД, за сутки количество задержанных потенциальных коллаборантов могло достигать 40 человек. В дальнейшем их передавали для отработки в органы Службы безопасности Украины.
Также Енин рассказал, что чуть ли не ежедневно обнаруживают потерявшихся в местных лесах российских военных. Из-за голода они выходят в населенные пункты, где их задерживают специалисты МВД.
«И соблюдая требования Женевских конвенций, пополняем обменный фонд», – добавил замминистра.