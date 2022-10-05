Официально: ВСУ освободили восемь населенных пунктов в Херсонской области 5.10.2022, 7:36

Опубликована карта наступления.

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов восемь населенных пунктов Бериславского района Херсонской области.

Об этом информирует Оперативное командование «Юг».

По результатам тщательно спланированной и блестяще реализуемой военной операции по освобождению территорий Херсонщины из-под оккупации, нашими подразделениями освобожден, закреплен и восстановлен государственный флаг Украины в 8 населенных пунктах Бериславского района, - говорится в сообщении.

Сообщается, что ВСУ освободили:

Любимовку

Давыдов Брод

Крещеновку

Золотую Балку

Беляевку

Украинку

Большую Александровку

Малую Александровку

Всего в Бериславском районе Херсонщины освобождены 56 населенных пунктов.

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