Официально: ВСУ освободили восемь населенных пунктов в Херсонской области
- 5.10.2022, 7:36
Опубликована карта наступления.
Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов восемь населенных пунктов Бериславского района Херсонской области.
Об этом информирует Оперативное командование «Юг».
По результатам тщательно спланированной и блестяще реализуемой военной операции по освобождению территорий Херсонщины из-под оккупации, нашими подразделениями освобожден, закреплен и восстановлен государственный флаг Украины в 8 населенных пунктах Бериславского района, - говорится в сообщении.
Сообщается, что ВСУ освободили:
Любимовку
Давыдов Брод
Крещеновку
Золотую Балку
Беляевку
Украинку
Большую Александровку
Малую Александровку
Всего в Бериславском районе Херсонщины освобождены 56 населенных пунктов.