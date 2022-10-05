Российский фронт разваливается в трех местах под Херсоном 5.10.2022, 7:40

Фото: Getty Images

Под ударами ВСУ оккупанты спешно отступают к Новой Каховке.

Наступление ВСУ на Херсонском направлении фронта приобретает все большие масштабы - под натиском ударов украинской армии сразу с трех сторон россияне начали отступать в направлении Херсона, сообщает dialog.ua.

После многодневных атак ВСУ взяли под контроль Давыдов Брод - село в Великоалександровском районе Херсонской области, расположенное на восточном берегу реки Ингулец.

Ключевой для фронта населенный пункт полностью контролируется украинскими военными, откуда начали поступать видео и фото подтверждения освобождения. Давыдов Брод как и Белогорка, были крепкими опорными пунктами российской армии, которая ночью после потерь и постоянных ударов ВСУ начала отступать.

В Староселье также находятся украинские военные. Таким образом, при изучении карты становятся понятны общие контуры масштабного продвижения ВСУ, которое осуществляется как минимум с трех направлений.

Военный эксперт, координатор группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в своем телеграм-канале отмечает, что после освобождения Давыдова Брода процесс наступления украинской армии ускорится в несколько раз.

«Теперь процесс углубления в правобережку ускорится в несколько раз. ДБ был камнем преткновения для ускорения процессов с севера. Северное и Северо-восточное направление одновременно РОВ не смогут блокировать от слова никак. Остается россиянам только бегство через Новую Каховку или в Херсон, а оттуда, если не успеть, то только в формате «200-е», «300-е», «400-е», - отметил он.

Российский диверсант Игорь Стрелков-Гиркин также сообщает про тяжелую ситуацию для армии РФ на двух направлениях фронта, где под натиском ВСУ оккупанты отступают.

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