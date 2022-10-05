ВСУ разгромили «элитный» псковский десант в Давыдовом Броде 3 5.10.2022, 7:56

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За два дня до поражения русские десантники обещали удержать ключевой населенный пункт.

Село Давыдов Брод, об освобождении которого появилась информация 4 октября, было под оккупацией солдат ВДВ из российского Пскова.

Об этом сообщали пропагандистские тг-каналы РФ, освещающие «спецоперацию», передает dialog.ua.

Один из пропагандистских ресурсов РФ уверяет, что десантники за два дня до разгрома обещали удержать село под своим контролем. К счастью, им это не удалось.

«Десантники сказали: «Не отошли и не будем отходить, несмотря на подавляющее преимущество противника в живой силе и технике, как сжигали их, так и продолжим», - сообщил ресурс.

В целом на севере Херсонской области у россиян произошел обвал фронта. О том, что происходит на этом участке, рассказала российская журналистка Юлия Латынина.

«На Херсонщине в районе Давыдова Брода Россия бросила все, что могла, на отражение российской атаки. В результате у нее оголился фронт в Бериславе. В результате по берегу Каховского водохранилища пошла бронетехника. Кстати, в основном это российская военная техника, захваченная в Балаклее. Там вырисовывается новый котел, который уже будет не от Давыдова Брода к Бериславу, а от Берислава к Давыдову Броду с самыми печальными последствиями», - рассказала журналистка.

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