ВСУ обрушили оборону РФ на севере Херсонской области и развивают наступление в Луганской 5.10.2022, 9:42

Американские аналитики рассказали о прорыве украинской армии на двух участках фронта.

ВСУ продолжают добиваться значительных успехов в Херсонской области, одновременно продолжая наступление в Харьковской и Луганской областях.

Об этом в своей новой сводке по итогам 4 октября сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

В Херсонской области украинские войска освободили несколько населенных пунктов на восточном берегу реки Ингулец вдоль трассы Т2207, вынудив войска РФ отступить на юг в сторону Херсона. Украинские силы также продолжают продвигаться на юг вдоль реки Днепр и трассы Т0403, перерезав две российских наземных линии коммуникаций (GLOK) на севере Херсонской области и оттеснив россиян к югу от границы Херсонской и Днепропетровской областей в район Берислава. Одновременно ВСУ прикладывают усилия, чтобы помешать попыткам России перебросить дополнительные боеприпасы, резервы, мобилизованных военнослужащих и средства защиты на передовые позиции.

Закрепление позиций ВСУ на восточном (левом) берегу реки Ингулец и на правом берегу Каховского водохранилища позволит украинским силам существенно оттеснить российские войска к Днепру на восток и вытеснить их на юг в сторону Херсона и района Берислав-Новая Кахкова, пишет ISW, обобщая опасения российских военных блогеров.

Аналитики института также анализируют данные одного из таких «военкоров», согласно утверждению которого для обороны 20-километровой линии фронта требуется 500 человек из расчета примерно 20 м на человека, однако на севере Херсонской области из-за недоукомплектованности батальонов РФ это соотношение составляет один солдат на 60 м лини фронта. Этот факт наряду с эффективными украинскими наступательными операциями «частично объясняет быстрый темп краха армии РФ на этом участке», отмечают эксперты Института.

В Харьковской и Луганской областях области ВСУ продолжают наступление к востоку от реки Оскол, по данным российских источников бои продолжаются в районе трассы R66 Сватово-Кременная (оба этих города находятся уже в Луганской области). Украинские войска вошли в Богуславку и Боровскую Андреевку (30 км западнее Сватово). «Эти успехи наряду с другими наступлениями ВСУ на восточном берегу реки Оскол, по существу лишили российские силы возможности использовать реку в качестве линии обороны», — пишет ISW, констатируя, что харьковский фронт теперь фактически стал луганским (что признают даже российские «военкоры»-пропагандисты).

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