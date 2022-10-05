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В Подмосковье подожгли воинскую часть

  • 5.10.2022, 11:34
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В Подмосковье подожгли воинскую часть

Неизвестный бросил четыре «коктейля Молотова».

В Подмосковье неизвестный пытался поджечь здание на территории воинской части. Он кинул четыре «коктейля Молотова».

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Поджигатель выбрал целью нежилой барак на территории воинской части в деревне Зюзино Раменского района. Ночью он подошел к нему и кинул в окно барака четыре бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Две из них разбились и загорелись, повредив обшивку здания. Другие две даже не разбились (позже их нашли сотрудники полиции).

Поджигателю удалось скрыться, его сейчас ищут.

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