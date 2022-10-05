В Подмосковье подожгли воинскую часть
- 5.10.2022, 11:34
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Неизвестный бросил четыре «коктейля Молотова».
В Подмосковье неизвестный пытался поджечь здание на территории воинской части. Он кинул четыре «коктейля Молотова».
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Поджигатель выбрал целью нежилой барак на территории воинской части в деревне Зюзино Раменского района. Ночью он подошел к нему и кинул в окно барака четыре бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Две из них разбились и загорелись, повредив обшивку здания. Другие две даже не разбились (позже их нашли сотрудники полиции).
Поджигателю удалось скрыться, его сейчас ищут.