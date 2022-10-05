В Севастополе прогремели взрывы в районе авиабазы РФ, идет черный дым

В Севастополе прогремели взрывы в районе авиабазы РФ, идет черный дым8
- 5.10.2022, 12:23
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Местные жители сообщают о пожарах в городе.
Во временно оккупированном Россией Севастополе 5 октября прогремели взрывы и возникло возгорание. Черный густой дым местные жители видят в северной стороне города.
Об этом пишет Telegram-канал «Крымский ветер». Авторы канала предполагают, что очередная «бавовна» снова посетила захваченный оккупантами аэродром Бельбек.
«Опять что-то горит с черным дымом на северной стороне Севастополя. Снова аэродром Бельбек? Уточняем», – сказано в сообщении.
«Крымский ветер» также опубликовал фото, на котором виден дым над Севастополем. Предположительно, оно сделано 5 октября.