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В Севастополе прогремели взрывы в районе авиабазы РФ, идет черный дым

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  • 5.10.2022, 12:23
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В Севастополе прогремели взрывы в районе авиабазы РФ, идет черный дым

Местные жители сообщают о пожарах в городе.

Во временно оккупированном Россией Севастополе 5 октября прогремели взрывы и возникло возгорание. Черный густой дым местные жители видят в северной стороне города.

Об этом пишет Telegram-канал «Крымский ветер». Авторы канала предполагают, что очередная «бавовна» снова посетила захваченный оккупантами аэродром Бельбек.

«Опять что-то горит с черным дымом на северной стороне Севастополя. Снова аэродром Бельбек? Уточняем», – сказано в сообщении.

«Крымский ветер» также опубликовал фото, на котором виден дым над Севастополем. Предположительно, оно сделано 5 октября.

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