В Севастополе прогремели взрывы в районе авиабазы РФ, идет черный дым 8 5.10.2022, 12:23

11,558

Местные жители сообщают о пожарах в городе.

Во временно оккупированном Россией Севастополе 5 октября прогремели взрывы и возникло возгорание. Черный густой дым местные жители видят в северной стороне города.

Об этом пишет Telegram-канал «Крымский ветер». Авторы канала предполагают, что очередная «бавовна» снова посетила захваченный оккупантами аэродром Бельбек.

«Опять что-то горит с черным дымом на северной стороне Севастополя. Снова аэродром Бельбек? Уточняем», – сказано в сообщении.

«Крымский ветер» также опубликовал фото, на котором виден дым над Севастополем. Предположительно, оно сделано 5 октября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».