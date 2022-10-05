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В Херсоне нанесли удар по отелю, где жили сотрудники ФСБ

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  • 5.10.2022, 12:58
  • 3,736
В Херсоне нанесли удар по отелю, где жили сотрудники ФСБ

Ночью в городе прогремели мощные взрывы.

В ночь на среду, 5 октября, в захваченном Херсоне прогремели мощные взрывы.

Как сообщает местное издание «Мост», был нанесен удар по отелю «Нинель» в центральной части города.

Согласно сообщениям местных пабликов, есть предположение, что в отеле жили российские оккупанты и некоторые местные коллаборанты. Также туда заселились сотрудники ФСБ России.

Среди оккупантов есть погибшие и раненые.

От удара также пострадало здание, расположенное недалеко от отеля.

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