В Херсоне нанесли удар по отелю, где жили сотрудники ФСБ 2 5.10.2022, 12:58

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Ночью в городе прогремели мощные взрывы.

В ночь на среду, 5 октября, в захваченном Херсоне прогремели мощные взрывы.

Как сообщает местное издание «Мост», был нанесен удар по отелю «Нинель» в центральной части города.

Согласно сообщениям местных пабликов, есть предположение, что в отеле жили российские оккупанты и некоторые местные коллаборанты. Также туда заселились сотрудники ФСБ России.

Среди оккупантов есть погибшие и раненые.

От удара также пострадало здание, расположенное недалеко от отеля.

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