В Херсоне нанесли удар по отелю, где жили сотрудники ФСБ

В Херсоне нанесли удар по отелю, где жили сотрудники ФСБ2
- 5.10.2022, 12:58
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Ночью в городе прогремели мощные взрывы.
В ночь на среду, 5 октября, в захваченном Херсоне прогремели мощные взрывы.
Как сообщает местное издание «Мост», был нанесен удар по отелю «Нинель» в центральной части города.
Согласно сообщениям местных пабликов, есть предположение, что в отеле жили российские оккупанты и некоторые местные коллаборанты. Также туда заселились сотрудники ФСБ России.
Среди оккупантов есть погибшие и раненые.
От удара также пострадало здание, расположенное недалеко от отеля.