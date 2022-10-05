23-летнего политзаключенного из Кобрина приговорили к двум годам колонии 5.10.2022, 12:54

Кирилл Давидюк

Кирилл Давидюк сорвал лукашенковский флаг.

3 октября в Кобринском суде вынесен приговор по ст. 370 УК («Надругательство над государственными символами») политзаключенному Кириллу Давидюку за сорванный лукашенковский флаг, который висел у входа в магазин, пишет «Вясна».

Парня задержали 29 июля 2022 в Кобрине. Он заходил в магазин и головой задел висевший на входе красно-зеленый флаг. Кирилл его сорвал и бросил на землю. Его действия зафиксировала камера видеонаблюдения магазина.

После задержания Кирилла поместили в Барановичский СИЗО № 6. Судебное заседание имело выездной формат на территории Кобринского РОВД и длилось один день. Прокурор запросил наказание сроком 1 год и 6 месяцев колонии. По предыдущей судимости Кирилл имел неотбытый срок в полтора года «домашней химии». Путем сложения сроков гособвинитель запросил наказание два года колонии.

Кобринский суд 3 октября признал Кирилла Давидюка виновным по ст. 370 УК («Надругательство над госсимволами») и назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии в условиях общего режима сроком на два года.

Адрес для писем Кириллу Давидюку: СИЗО-6. 225413, г. Барановичи, ул. Брестская, 258 В.

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