Российский рынок акций рухнул на слухах о планах Путина 8 5.10.2022, 14:04

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Глава Кремля может изменить статус «спецоперации» в Украине.

Российский рынок запаниковал на слухах о новом обращении Путина, сообщает издание Finanz.

«Не успевшие сбежать от мобилизации трейдеры российского фондового рынка дрожащими руками капают валокордин на фоне слухов о том, что президент РФ Владимир Путин может опять обратиться к нации», - отмечено в сообщении.

Индекс Московской биржи на утренних торгах обвалился на 3,6, благодаря синхронному падению всех голубых фишек. Гонку на «дно» возглавили крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» (-6,6%) и «Совкомфлот» (-7%), которым предстоит пережить новые санкции ЕС с «потолком цен» на российскую нефть. Сбербанк в моменте падал на 3,9%, «Газпром» - на 3,7%.

«Инвесторы сокращают позиции на слухах о новом обращении президента РФ к гражданам», - пишут аналитики ПСБ.

О том, что Путин может сообщить об «изменении статуса спецоперации», утром в среду сообщило пропагандистское издание Readovka. Практически одновременно секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил о планах Запада перенести войну на территорию России, а также назвал угрозой Крыму активность НАТО в Черном море.

Ранее о возможном обращении Путина в начале октября рассказывали источники издания «Ведомости» в Кремле.

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