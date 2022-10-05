Бойцы ВСУ ликвидировали российского начальника артиллерии 4-й военной базы 3 5.10.2022, 14:13

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Подполковник ранее воевал в Грузии и Чечне.

Украинские военные ликвидировали российского начальника артиллерии 4-й военной базы - подполковника Ленара Еникеева. Он в 2008 году убивал людей в Грузии. Об этом заявил блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

Оккупанта ликвидировали 2 октября. Он воевал против Украины с 20 марта. Известно, что Еникеев был родом из села Буздяк в Башкирии. Он окончил Буздякскую среднюю школу и в 2001 году поступил в Казанское артиллерийское командное училище.

После этого он начал свой путь «воина» и начал убивать людей.

«5 лет служил в Чечне, далее в Адыгее и Дагестане. Участник боевых действий в Чечне, агрессии против Грузии 2008 года. В последние годы служил в оккупированном Цхинвальском регионе Грузии (т.н. «ЮОР») на 4-й военной базе, в 2013 году на должности командира 2-й минометной батареи (заметьте это в биорафии нет), на момент ликвидации в составе управления базы на должности начальника артиллерии (в/ч 66431 г. Цхинвали)», - написал Иракли Комахидзе.

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