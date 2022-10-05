На певицу Мэрием Герасименко завели уголовное дело 8 5.10.2022, 16:01

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Мерием Герасименко

Ее задержали в августе в Минске за песню «Океана Эльзы».

На белорусскую певицу Мэрием Герасименко, которую задержали из-за песни «Океана Эльзы», завели уголовное дело.

По информации «Весны», против девушки возбудили уголовное дело по ст. 342 УК («Организация или подготовка действий, нарушающих общественный порядок»).

Певицу задержали в начале августа после исполнения песен украинской группы «Океан Эльзы» на уличном концерте — это возмутило лукашистов и стало поводом для задержания. Позже Мэрием назначили 30 суток ареста.

Сейчас Мерием находится в СИЗО-1 на Володарского.

30 сентября стало известно, что владелец бара «Банки-Бутылки» Андрей Жук, где выступала Мерием, до сих пор не вышел на свободу, хотя его административный арест должен был закончиться не позднее 5 сентября. Также, сообщается, что задержана его жена Мария.

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