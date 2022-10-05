Офицеры РФ сбежали из Снигиревки на Николаевщине

Офицеры РФ сбежали из Снигиревки на Николаевщине2
- 5.10.2022, 16:19
- 7,346
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
В Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника. Вместе с тем он обратил внимание на то, что в Снигиревке еще остаются войска противника.
- Мы этого ждем каждый день... неподтвержденная информация, жду еще около часа: офицерский состав покинул Снигиревку, но войска там еще остаются, – добавил Ким.