Россияне хаотично отходят: куда продвинулась линия фронта на Херсонщине

Россияне хаотично отходят: куда продвинулась линия фронта на Херсонщине5
- 5.10.2022, 17:33
- 12,594
Сергей Хлань раскрыл новые детали контрнаступления ВСУ в Херсонской области.
В Херсонской области бойцы Вооруженных сил Украины продолжают свое контрнаступление. Россияне отступают и пытаются где-то закрепиться. Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в эфире «24 канала».
По его словам, украинские военные уже вошли в село Дудчаны. Таким образом, от изначальной линии фронта они продвинулись в Херсонской области на 30 километров.
- Это означает, что россияне хаотично отходят и пытаются закрепиться где-то возле Берислава. То есть в Мыловом (село - ред.) они пытаются сделать какой-то очередной пункт сопротивления. Но мы считаем, что им это не поможет, - отметил Хлань.