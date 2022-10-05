Россияне хаотично отходят: куда продвинулась линия фронта на Херсонщине 5 5.10.2022, 17:33

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Сергей Хлань раскрыл новые детали контрнаступления ВСУ в Херсонской области.

В Херсонской области бойцы Вооруженных сил Украины продолжают свое контрнаступление. Россияне отступают и пытаются где-то закрепиться. Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в эфире «24 канала».

По его словам, украинские военные уже вошли в село Дудчаны. Таким образом, от изначальной линии фронта они продвинулись в Херсонской области на 30 километров.

- Это означает, что россияне хаотично отходят и пытаются закрепиться где-то возле Берислава. То есть в Мыловом (село - ред.) они пытаются сделать какой-то очередной пункт сопротивления. Но мы считаем, что им это не поможет, - отметил Хлань.

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