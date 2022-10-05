ВСУ атаковали пункты развертывания зенитно-ракетных комплексов РФ в Херсонской области

ВСУ атаковали пункты развертывания зенитно-ракетных комплексов РФ в Херсонской области2
- 5.10.2022, 17:57
- 5,386
Украинская артиллерия отработала 190 огневых задач по позициям врага.
Враг ведет оборонительные действия с целью удержания захваченных территорий в Херсонской и Николаевской областях.
Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 190 огневых задач по позициям врага на юге Украины, авиация нанесла два удара по пунктам развертывания российских зенитно-ракетных комплексов.
Об этом Оперативное командование «Юг» сообщает в Facebook.
«Авиацией наших Воздушных сил нанесены 2 удара по пунктам развертывания вражеских зенитно-ракетных комплексов в Каховском районе», — говорится в сообщении.
Также подтверждена ликвидация 11 россиян, миномета 120 калибра в Бериславском районе Херсонщины и беспилотного разведчика типа «Орлан-10» в Николаевской области.
В полдень зенитчики сбили еще один «Орлан-10» на подлете с моря в Очаков.
У побережья Крыма в Черном море маневрирует девять вражеских кораблей и катеров. В готовности к применению ракетного вооружения находятся пять носителей крылатых ракет типа «Калибр», два из которых — подводные. Суммарный ракетный потенциал – 32 единицы.