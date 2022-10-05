Россияне несут огромные потери на Херсонском направлении

Россияне несут огромные потери на Херсонском направлении1
- 5.10.2022, 19:38
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Сотни раненых оккупантов.
Российские военные несут потери на Херсонском направлении, а раненых и поврежденную технику пытаются эвакуировать к ближайшим переправам через реку Днепр.
По информации Генерального штаба ВСУ, только в населенный пункт Веселое, возле Каховской ГЭС, противник переместил до 150 раненых военнослужащих.
Об этом говорится в возведении Генштаба ВСУ за 5 октября.
«В результате успешных действий Сил обороны на Херсонском направлении, подразделения противника понесли потери и пытаются эвакуировать раненых и технику в ближайшие переправы через реку Днепр. В частности, в населенный пункт Веселое, возле Каховской ГЭС, враг переместил до 150 раненых военнослужащих и около 50 единиц поврежденной военной техники», — говорится в сообщении.
Кроме того, на временно оккупированной территории Луганской области, из-за большого количества раненых и перегрузки местных лечебных учреждений противник обустроил и использует школу как военный госпиталь. По предварительной информации, там находится до 200 раненых оккупантов.