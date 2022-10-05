Продажи новых автомобилей в Беларуси в сентябре упали в 10 раз 2 5.10.2022, 19:49

2,126

По итогам 9 месяцев 2022 года на рынке лидирует марка LADA.

В Беларуси продолжается сокращаться объем продаж новых автомобилей. Но растут поставки, которые называют «параллельным импортом», также выросло количество предложений от посредников. Итоги месяца подвела Белорусская автомобильная ассоциация.

Официальный автомобильный рынок новых легковых автомобилей в сентябре 2022 года рухнул в 10 раз по сравнению с сентябрем 2021 года, и составил всего лишь 374 автомобиля, что на 90,4% меньше сентября 2021 года.

С начала лета лидером продаж является марка Geely. В сентябре было реализовано 115 автомобилей этого бренда. По итогам 9 месяцев 2022 года на рынке лидирует марка LADA — с результатом 3573 автомобилей.

При этом в БАА отметили, что речь идет именно об официальном автомобильном рынке — то есть поставки машин от завода дилерам.

«В период санкций и постепенного ухода с рынка (или временной „заморозки“ деятельности) большинства марок очевидно, что львиная доля нынешних продаж новых (или почти новых, с небольшим пробегом) автомобилей — это те поставки, которые мы называем параллельным импортом, которые закупаются уже по другим каналам и привозятся в Беларусь с усложненной логистикой и другим ценообразованием. Количество таких поставок может в разы превышать официальные. И реальный объем рынка может быть и в два-три раза выше», — отметили в БАА.

Там также подчеркнули, что выросло число посредников, которые предлагают привезти автомобиль (и с пробегом, и почти новый) под заказ.

В БАА сообщили, что теперь будут публиковать «урезанную» статистику и сообщать только о лидерах продаж.

Напомним, в августе в Беларуси продали всего 542 авто. Это на 295 меньше, чем в июле, и на 83,9% меньше — то есть более чем в шесть раз, — чем в августе 2021-го, когда продали 3376 машин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».