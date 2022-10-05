Контратака армии РФ на Харьковщине обернулась разгромом 2 5.10.2022, 19:57

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ВСУ разбили резервы россиян и взяли трофеи.

В Харьковской области российские оккупанты пытались предпринять попытки контрнаступления. Атаки были отражены бойцами Вооруженных сил Украины.

Успешными действиями отметились воины 92-й механизированной бригады ВСУ, пишет в «Фейсбуке» украинский журналист Юрий Бутусов.

«Чтобы остановить украинское наступление в Харьковской области, российское командование провело целую серию контратак, сосредоточило резервы из состава 200 мотострелковой, 55 мотострелковой горной бригад, отдельного батальона «Байкал» из Бурятии, отдельного отряда «Русич», со значительным количеством артиллерий бронетехники», - рассказал он.

По его данным, в районе села Петропавловка Купянского района российская группировка была разгромлена во встречных боях.

«92-я бригада одолела сопротивление россиян. Увлечены новые трофеи – среди прочего – очередные новенькие российские БМП с боевым модулем Бережок», - добавил Бутусов.

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