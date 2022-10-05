ВСУ пошли вперед на Луганщине 5.10.2022, 20:34

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Освобождены шесть населенных пунктов.

Глава Луганской ОВА Украины Сергей Гайдай уточнил свои слова о начале деоккупации Луганской области и заявил, что украинские защитники освободили от российской армии уже шесть населенных пунктов региона. Об этом он сообщил в Telegram.

Гайдай пока не уточнил, над какими именно населенными пунктами ВСУ вернули контроль по причинам безопасности, однако отметил, что некоторые украинские военные уже выложили фото оттуда.

«Я буду выдерживать паузу до официальной информации Генштаба. Могу только сказать, что на сегодняшний день это шесть населенных пунктов», – отметил глава ОВА.

Он еще раз призвал жителей временно оккупированных территорий Луганской области переезжать подальше от линии фронта или находиться недалеко от укрытий, чтобы не пострадать в ходе боевых действий.

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