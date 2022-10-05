Как указ Байдена ударит по экономике режима Лукашенко 3 5.10.2022, 20:42

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Джо Байден

Реальность для белорусских властей не очень радостная.

Иначе Нацбанк не засекречивал бы данные по структуре золотовалютных резервов. Или как отразится запрет обмена резервных активов, подписанный Байденом, на белорусской экономике?

Джо Байден подписал указ о запрете обмена SDR для Беларуси и России.

SDR (special drawing rights — специальные права заимствования) — это резервный актив, который пополняют взносы стран-членов МВФ. Бан на операции с SDR будет действовать пять лет или до момента, когда Беларусь и Россия перестанут «осуществлять деятельность, направленную на дестабилизацию суверенитета и территориальной целостности Украины».

По данным на 1 июля, в ЗВР Беларуси SDR составляли эквивалент 1,37 млрд долларов.

— SDR у нас записаны как часть золотовалютных резервов, но на самом деле мы и так их не могли обменять на живые деньги, — объясняет в интервью «Филину» старший научный сотрудник BEROC, доктор экономических наук Лев Львовский. — Но раньше сохранялась хотя бы какая-то вероятность, что их можно обменять, поэтому их Нацбанк смело записывал как часть наших золотовалютных резервов. Теперь такой вероятности нет.

Правда, я не уверен, что это остановит наш Нацбанк от того, чтобы записывать их как часть ЗВР. У нас засекретили информацию по структуре золотовалютных резервов. При этом надо понимать, что части резервов, которые сейчас записаны, и так нет. Потому что страны ЕС заморозили те ЗВР Беларуси, которые лежали у них.

Правда, наш Нацбанк никогда не сообщал конкретику по географическому размещению наших золотовалютных резервов, и страны Европейского союза все еще не подсчитали, сколько они там заморозили.

Плюс к этому часть ЗВР Беларуси находится в золоте. Это означает, что это тоже не супер-ликвидная часть: золото напрямую на рынок не выкинешь.

Поэтому возникает большой вопрос, сколько у нас на самом деле вообще есть ЗВР, которыми мы можем пользоваться для стабилизации курса. Эта цифра может быть любой — от одного миллиарда до трех. Если она ближе к одному миллиарду, это мало. Если ближе к трем, то это хотя бы что-то.

Сейчас нам не нужно использовать ЗВР для стабилизации обменного курса, потому что за нас это фактически делает Россия. Но я надеюсь, что в Нацбанке не предполагают, что Беларусь закончит свое существование через год или два, поэтому проблемы на будущее есть. То есть это уменьшает наш стабилизационный портфель.

Не говоря уже о том, что мы вообще-то иногда используем ЗВР для выплат по внешнему долгу. Сейчас опять же у нас хорошее положение, потому что нам не надо расплачиваться с Россией по внешнему долгу, они согласились пока отсрочить выплаты.

Прямо сейчас все вроде нормально. Но у нас с подушкой безопасности все плохо. Если Россия скажет: давайте продолжайте выплачивать и перестанет предпринимать такие жесткие меры для контролирования своего обменного курса, нам будет очень тяжело.

Перспективы не радостные, и, скорее всего, реальность тоже не очень радостная, потому что иначе Нацбанк не засекречивал бы данные по структуре ЗВР. Потому что, если у вас все хорошо, никто не скрывает положения дел. Значит, тренд начал идти в нехорошую сторону.

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