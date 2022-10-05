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Резников показал осеннее наступление ВСУ

  • 5.10.2022, 22:25
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Резников показал осеннее наступление ВСУ

Деоккупация Украины — лучший ответ на все псевдореферендумы.

Появилось видео осеннего наступления украинской армии в Харьковской и Херсонской областях. За это время военные деоккупировали множество населенных пунктов.

Видео опубликовал на своей странице в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

«Осеннее наступление украинской армии изо дня в день», - говорится в сообщении.

Резников заявил, что украинское контрнаступление — это лучший ответ на любые «референдумы», «указы» и пафосные речи.

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