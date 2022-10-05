Резников показал осеннее наступление ВСУ
- 5.10.2022, 22:25
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Деоккупация Украины — лучший ответ на все псевдореферендумы.
Появилось видео осеннего наступления украинской армии в Харьковской и Херсонской областях. За это время военные деоккупировали множество населенных пунктов.
Видео опубликовал на своей странице в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.
«Осеннее наступление украинской армии изо дня в день», - говорится в сообщении.
Резников заявил, что украинское контрнаступление — это лучший ответ на любые «референдумы», «указы» и пафосные речи.
#UAarmy’s autumn offensive, day by day. While the "russian parliament" is intoxicated from the futile attempts at annexation, our soldiers continue moving forward.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 5, 2022
This is the best answer to any and all "referenda", "decrees", "treaties" and pathetic speeches. pic.twitter.com/qLCBu0Vdns