Резников показал осеннее наступление ВСУ 5.10.2022, 22:25

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Деоккупация Украины — лучший ответ на все псевдореферендумы.

Появилось видео осеннего наступления украинской армии в Харьковской и Херсонской областях. За это время военные деоккупировали множество населенных пунктов.

Видео опубликовал на своей странице в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

«Осеннее наступление украинской армии изо дня в день», - говорится в сообщении.

Резников заявил, что украинское контрнаступление — это лучший ответ на любые «референдумы», «указы» и пафосные речи.

#UAarmy’s autumn offensive, day by day. While the "russian parliament" is intoxicated from the futile attempts at annexation, our soldiers continue moving forward.

This is the best answer to any and all "referenda", "decrees", "treaties" and pathetic speeches. pic.twitter.com/qLCBu0Vdns — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 5, 2022

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