ВСУ «срезали» всю «верхушку» российских войск в Херсонской области 6.10.2022, 7:36

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У правобережной группировки армии РФ - полный обвал фронта.

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления в Херсонской области «срезали всю верхушку» правобережной группировки армии РФ, но это не последний успех украинской армии на этом участке фронта.

В ближайшие дни здесь также должны быть «хорошие новости», потому что у противника «обвал».

Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «ФЕЙГИН LIVE».

По его словам, в настоящее время российские подразделения откатились от Ингульца и построили новую линию обороны, «но это ненадолго».

Арестович назвал освобождение Давидова Брода большим достижением. Взятие этого населенного пункта стоило украинской армии немалой крови и больших усилий, потому что россияне «закопались там с бетоном».

«Сейчас они откатились и полностью отступили от Ингульца - мы имеем плацдарм. У нас есть площадка для накопления и прыжка», - заявил советник ОП.

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