Украинские ПВО сбили девять иранских дронов-камикадзе 2 6.10.2022, 8:19

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Войска РФ атаковали Украину дронами «Шахид».

Противовоздушная оборона Украина за ночь сбила девять иранских дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что ночью войска РФ атаковали Украину дронами «Шахид».

«Ночью российские оккупационные войска атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства. Девять дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг», - говорится в сообщении.

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