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Оккупанты и их приспешники в панике бегут из Луганской и Херсонской областей

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  • 6.10.2022, 10:15
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Оккупанты и их приспешники в панике бегут из Луганской и Херсонской областей

Данные опубликовал Генштаб ВСУ.

В результате постепенного освобождения Силами обороны Украины временно захваченных территорий, одновременно с уходом подразделений российских оккупационных войск, отмечается выезд приспешников оккупационных властей.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ.

Так, по имеющейся информации, из населенного пункта Сватово в Новопсков Луганской области зафиксировано перемещение трех автобусов сторонников оккупантов.

По данным Генштаба, похожая ситуация на временно занятой территории Херсонской области, где представители частных охранных кампаний из ТОТ АР Крым планируют эвакуироваться обратно на полуостров.

В населенном пункте Рубежное Луганской области с целью поиска украинских диверсантов и партизан оккупанты ввели комендантский час и усилили фильтрационные мероприятия.

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