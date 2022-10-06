Мятеж в армии РФ: более 100 мобилизованных отказались идти «освобождать» Лиман 2 6.10.2022, 13:13

6,622

Из сотни их предшественников вернулся только один.

В России разгорелся мятеж. Более сотни мобилизованных россиян, которых хотят отправить «освобождать» Лиман на Донетчине, отказываются ехать на фронт. Группа россиян, которых мобилизовали в Брянской области, сейчас находится в белгородском поселке Солоти и игнорирует приказы двигаться в Украину.

Об этом сообщает российское издание SOTA. При этом мобилизованные сами рассказали изданию причину, почему они не хотят ехать воевать.

По их словам, перед ними уже отправляли другую группу, чтобы снова оккупировать Лиман, который украинские военные недавно отбили у российских захватчиков. Однако из той группы вернулся только один оккупант, и тот сейчас в госпитале.

При этом вся «подготовка» мобилизованных к войне свелась к тому, что их завели один раз на полигон пострелять. Хотя раньше обещали, что они в течение месяца будут проходить обучение в Клинцах, и что потом их отправят на границу Брянской области, а не на фронт.

Теперь же их пытаются заставить подписать контракт, подчеркивая, что они якобы будут получать высокие зарплаты. Однако на такой шаг соглашаются лишь единицы.

Мобилизованным, которые устроили мятеж, военное руководство уже угрожает пытками и заключением в случае, если они таки откажутся идти на штурм Лимана.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».