Лукашисты закрыли школу при католическом центре в Минске 2 6.10.2022, 13:28

В Беларуси продолжается давление на католиков.

Школа при католическом Христианском центре работала в Минске с 2018 года. О ее закрытии сообщил пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси ксендз Юрий Санько, передает «Радыё Свабода».

Своим форматом школа была похожа на группу продленного дня либо частной школы или садика, ее посещали десятки детей дошкольного и школьного возраста. Туда принимали не только католиков, но и мусульман, и атеистов. Христианский социальный центр, который ей опекал, подчиняется главе католической церкви в Беларуси. В центре есть часовня, жилые комнаты для ксендзов, а также частная католическая школа.

Закрыли социальную и образовательную части, а не сам центр, где находится часовня и живут священники. Центр имеет название «Миссия доброго самарянина». В центр ходили в том числе дети активистов Анастасии и Дмитрия Дашкевичей. Все занятия в школе велись на беларусском языке.

Католический центр строилась за средства немецкой благотворительной организации «Renovabis», многочисленных жертвователей и помощников.

Сегодня стало известно, что минские власти, которые 26 сентября закрыли Красный костел, требуют полного выселения католического прихода из здания.

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