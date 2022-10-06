Украинский спецназ освободил Боровую 6.10.2022, 13:30

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Бойцы спецподразделения Kraken подняли над населенным пунктом украинский флаг.

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов Боровую в Харьковской области. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что в деоккупации Боровой приняли самое активное участие бойцы спецподразделения Kraken.

«Воины спецподразделения ГУР МО Украины Kraken успешно провели дерашизацию населенного пункта Боровая Харьковской области – подняли флаг над городом!» — говорится в Telegram-канале ГУР.

В Главном управлении разведки также обратились к российским оккупантам: «Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская область, а главное полуостров Крым – это Украина. Вы пришли к нам с мечом? От меча и умрете!».

Боровая — поселок городского типа в Изюмском районе Харьковской области Украины. Является административным центром Боровского поселкового совета, в который также входят села Бойни, Новоплатоновка и Шейковка.

Боровая находится за речкой Оскол. Именно по Осколу, по легенде российского минобороны, после «перегруппировки» планировали организовать оборону оккупанты.

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