Украинский спецназ освободил Боровую
- 6.10.2022, 13:30
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Бойцы спецподразделения Kraken подняли над населенным пунктом украинский флаг.
Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов Боровую в Харьковской области. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что в деоккупации Боровой приняли самое активное участие бойцы спецподразделения Kraken.
«Воины спецподразделения ГУР МО Украины Kraken успешно провели дерашизацию населенного пункта Боровая Харьковской области – подняли флаг над городом!» — говорится в Telegram-канале ГУР.
В Главном управлении разведки также обратились к российским оккупантам: «Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская область, а главное полуостров Крым – это Украина. Вы пришли к нам с мечом? От меча и умрете!».
Боровая — поселок городского типа в Изюмском районе Харьковской области Украины. Является административным центром Боровского поселкового совета, в который также входят села Бойни, Новоплатоновка и Шейковка.
Боровая находится за речкой Оскол. Именно по Осколу, по легенде российского минобороны, после «перегруппировки» планировали организовать оборону оккупанты.