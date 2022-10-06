Украинская армия мощным рывком освободила более 400 км² Херсонской области

Украинская армия мощным рывком освободила более 400 км² Херсонской области1
- 6.10.2022, 14:16
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Командование ВСУ рассказало подробности о наступлении на юге.
ВСУ с начала октября освободили от армии РФ более 400 квадратных километров Херсонской области.
Об этом сообщила начальница объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге, передает УНИАН.
«Имеем достаточно убедительные успехи, направления мы не называем, но уже более 400 квадратных километров Херсонщины освобождено от оккупантов с начала активных действий в октябре. И мы продвигаемся дальше», - сказала Гуменюк.
Она подчеркнула, что на нескольких направлениях украинские бойцы продвинулись до 20 километров вглубь. События развиваются невероятно динамично. Оккупанты в гневе обстреливают мирное население из РСЗО.