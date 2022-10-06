Наступление не Херсон: российские военные сбежали из Новой Каховки

Наступление не Херсон: российские военные сбежали из Новой Каховки1
- 6.10.2022, 15:13
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Оккупанты пытаются удержать линию обороны в Бериславе.
Из Новой Каховки Херсонской области, захваченной РФ, сбежали российские оккупанты, рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
По предварительным данным, российских оккупантов из Новой Каховки перебросили в Берислав. Об этом он пишет в своем Facebook.
«Из Новой Каховки есть сообщение, что из города исчезли орки. Даже ларьки с шаурмой, которую они так любят, не имеют выручки. Хотя обычно там скапливаются в очереди, для них это большой деликатес. По предварительной информации, всех отправили в Берислав, где «ничего не происходит и паники нет». Есть подозрение, что скоро наедятся, но не шаурмой», - добавил Хлань.