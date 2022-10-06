Военных из «элитных» частей РФ берут в плен под Херсоном голодными и изможденными 9 6.10.2022, 15:24

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Алексей Арестович

Оккупантам буквально нечего есть.

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, как воюют элитные части и подразделения армии РФ. Оккупанты недоедают, они теряют вес и деморализованы, военные страны-агрессора терпят большие неудачи.

Об этом Арестович рассказал в беседе с правозащитником Марком Фейгиным.

Он отметил, что видел российских военных и то, в каком состоянии они находятся. Оккупанты, которые остались на Херсонском направлении, попадают в плен голодными и деморализованными.

«Я просто вижу этих пленных, на том же Херсонском направлении. Они реально потеряли 10-15 килограммов веса, им тупо жрать нечего. Они абсолютно морально и физически истощены, им уже ничего не нужно, у них взгляд в одну точку, расстрелянные, что называется. И они ничего не хотят. А это пленные из элитных российских подразделений, десантники, морские пехотинцы», - рассказал Арестович.

Также он добавил, что на правом берегу Днепра у россиян наблюдаются огромные проблемы с логистикой. ВСУ отлично поработали и теперь оккупанты едва ли смогут получать подкрепление не только в виде оружия, но даже в виде еды.

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