«Это котел»: на юге ВСУ загнали армию РФ в капкан, прижав к берегу Днепра 7 6.10.2022, 15:31

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Фото: AP

Кремль может отправить им на помощь только плохо обученных новобранцев.

На Южном направлении подразделения Вооруженных сил Украины зажали российских оккупантов между своими позициями и правым берегом Днепра.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк на брифинге, передает «Главред».

«Если будут критически нарушены их возможности перебраться на другой берег – это котел», - подчеркнула она.

По ее данным, военное руководство РФ больше всего полагается на воздушно-десантные войска, которых удалось собрать немало.

В то же время она подтвердила появление на Южном направлении только что мобилизованных россиян и уточнила, что они плохо подготовлены, поэтому служат для российского военного командования только «пушечным мясом».

«Да, уже есть факты появления на нашем участке так называемых «свежих мобилизованных», однако не свежих по качеству. Они не очень подготовлены и, скорее, выполняют роль пушечного мяса», — добавила Гуменюк.

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