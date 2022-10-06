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Более 230 нелегалов пытались попасть из Беларуси в Польшу и Литву

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  • 6.10.2022, 15:34
  • 1,840
Более 230 нелегалов пытались попасть из Беларуси в Польшу и Литву

Польские пограничники задержали двух проводников.

5 октября белорусско-польскую границу пытались нелегально перейти 116 человек. Из них 34 человека пытались проникнуть в Польшу через подкоп под забором, сообщает Пограничная охрана Польши. Также польские пограничники задержали двух проводников.

Литовские пограничники сообщают о 122 мигрантах, которые пытались незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.

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