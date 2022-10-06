Командиры «Азова» рассказали детали о выходе из «Азовстали» и о плене 1 6.10.2022, 15:44

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Первые четыре дня «азовцы» находились в колонии в Еленовке.

Командиры отдельного отряда спецназначения Национальной гвардии «Азов» рассказали некоторые подробности своего пребывания в плену.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время онлайн-пресс-конференции командиров полка «Азов».

В частности, начальник штаба полка «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич рассказал, что командир «Азова» Денис «Редис» Прокопенко во время обороны Мариуполя и «Азовстали» непосредственно имел связь с президентом Украины Владимиром Зеленским, главнокомандующим Вооруженных сил Украины генералом Валерием Залужным и руководителем Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым.

«Вся операция нашего выхода, конечно, была согласована с руководством государства. Это была тяжелая операция... Нам было очень трудно принять это решение, но на тот момент у нас было 600 раненых, и 300 из них просто «гнили». Они гибли очень медленно. Поэтому офицерский состав единогласно принял решение о выходе в плен, чтобы оказать срочную медицинскую помощь бойцам, которые были в госпитале, - это было в бункере. У нас не было лекарств, у нас не было достаточного оборудования», - подчеркнул Кротевич.

Он добавил, что это решение было согласовано с руководством государства, но руководство предоставило нам право выбора.

По словам Кротевича, первые четыре дня плена «азовцы» находились в колонии в Еленовке. За это время к бойцам никто не приезжал от Украины.

«В ночь с четвертого на пятый день к нам приехали, не разрешили забрать вещи, и просто поставили перед фактом, что мы выезжаем. Куда, конечно, не сказали. Сначала нас посадили в автозак. Довезли до аэропорта как в Ростове. Это мое предположение. И потом мы прилетели куда-то, в какую-то камеру. Сейчас я понимаю, что это была Москва. Хотя я думал, что это был Санкт-Петербург, потому что слышал как чайки кричат. Но на Москве-реке тоже есть чайки», - сказал Кротевич.

В свою очередь врио заместителя командира «Азова» по работе с личным составом Илья «Гэндальф» Самойленко добавил, что сначала в Еленовке командиры полка находились вместе с личным составом, но позже командиров перевезли в РФ, где они находились все время до освобождения.

В то же время пока разглашать другие подробности они не могут.

Большой обмен пленными

Как сообщал УНИАН, 21 сентября стало известно об освобождении в результате обмена из российского плена 215 защитников Украины.

Среди них - 118 военнослужащих Нацгвардии, 9 полицейских и 9 пограничников, а также 10 иностранцев, которые воевали за Украину и которым оккупанты угрожали смертью.

По условиям обмена с РФ командир «Азова» Денис «Редис» Прокопенко, заместитель командира «Азова» Святослав «Калина» Пономарь, старший офицер «Азова» Олег Хоменко; командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей «Волына» Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега должны находиться в Турции до конца войны.

Командиры уже прошли в Турции медицинские осмотры. 3 октября защитники «Азовстали» встретились со своими семьями.

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