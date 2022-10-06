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ВСУ ликвидировали командира роты снайперов РФ

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  • 6.10.2022, 16:16
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ВСУ ликвидировали командира роты снайперов РФ

Украинские воины продолжают уничтожать офицеров врага.

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили командира роты снайперов российских оккупантов.

Об этом сообщил в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Он также опубликовал фото ликвидированного офицера-рашиста.

По его данным, уничтожен старший лейтенант РФ Хачатур Матевосян, который командовал ротой снайперов.

«Успешно провел операцию по свертыванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении», - иронично прокомментировал ликвидацию оккупанта Штефан.

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