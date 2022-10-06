В Мелитополе раздались взрывы на складах россиян 1 6.10.2022, 16:57

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Над северной частью города поднялся густой дым.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром 6 октября звучали сильные взрывы. В северной части города вздымается густой дым, сообщил в Telegram мэр Иван Федоров в Telegram.

Позже в эфире общенационального марафона он сообщил, что взрывы звучат на складах оккупантов. Видео опубликовано в его Telegram.

«Уничтожаются вражеские склады военной техники и боеприпасов. Сейчас над северной частью города вздымается густой дым, который видят почти все жители города», – рассказал он.

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