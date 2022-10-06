В Сети появился новый мем про Чехию, которая «аннексировала Калининград и стала морской державой» 6.10.2022, 18:22

И теперь строит «Пивной поток — 1».

27 сентября, после того, как в частично оккупированных украинских регионах прошли «референдумы о присоединении к России», на сайте электронных петиций petice.com появилось новое сообщение. Его автор утверждает, что благодаря примеру России у Чехии «появилась уникальная возможность расширить свою территорию и наконец получить выход к морю». Петиция требует от властей Чехии ввести войска в Калининград, провести там референдум о присоединении (с результатом 98% голосов «за»), а затем аннексировать эту область и переименовать Калининград в Краловец. Эту петицию подписали уже больше 16 тысяч пользователей, пишет «Медуза».

Поводом для аннексии, согласно петиции, стало восстановление исторической справедливости: Калининград был основан чехами, поэтому это законная чешская территория. И это чистая правда — тевтонская крепость Кенигсберг (она же Краловец по-чешски, Кролевиец по-польски и Караляучюс по-литовски) на месте будущего советского Калининграда действительно была построена и названа в честь чешского короля Пржемысла Отакара II, который вел северные крестовые походы против языческих племен Пруссии.

А 4 октября в аккаунте @KralovecCzechia в твиттере появилось первое сообщение:

Добро пожаловать в официальный аккаунт Карловца. По результатам успешного референдума, на котором 97,9% жителей Калининграда проголосовали за воссоединение с Чешской Республикой и переименование Калининграда в Краловец

И тогда Краловец зажил своей жизнью. Например, у него появился собственный сайт, на котором можно увидеть карту нового чешского региона (на ней бывший Зеленоградск называется Зеленскоградском). И разумеется, в огромном количестве завирусились мемы. Причем не только чешские, но и на польском языке — вероятно, потому что одна из первых шуток про то, что Калининград нужно отдать чехам (она набрала уже больше 30 тысяч лайков), была именно на нем:

— Чей флаг развевается над Калининградом?— Триколор, бело-голубой-красный.

Так выглядит прогноз погоды в чешском Краловце:

У нового чешского региона появились своя авиакомпания, которая летает из Карловца в Прагу и Остраву, филармония, а также театр и университет имени короля Пржемысла Отакара II:

Свое существование новый регион начал со стратегических инфраструктурных проектов. Например, пивопровода Прага — Краловец «Пивной поток — 1»:

А линия «Б» пражского метро теперь проведена до нового региона страны Очень Восточная Богемия (или Очень Северная Моравия)

А это новости чешского подводного атомного флота:

В окрестностях аннексированного Чехией Калининграда атомный подводный крейсер «Разбойник Румцайс» произвел испытательный пуск баллистической ракеты «Маковая куколка» (персонажи чешских детских книжек и мультфильмов, — прим. «Медузы»)

У чехов всегда были очень популярны шутки про то, что у их страны нет своего флота (потому что Чехия находится в самом центре Европы, а на ее территории нет ни крупных рек, ни озер). Поэтому все, о чем Чехия может только мечтать, сразу же воплотилось в мемах про Краловец:

Надпись на плакате: «Морская пехота Чешской Республики ждет тебя!»

К шуткам про Чехию — морскую державу присоединилось и посольство США в Чехии, которое процитировало твит чешского министерства обороны (настоящего) о закупке истребителей F-35:

А вам авианосец случайно не нужен?

И министерство внутренних дел Чехии (тоже настоящее):

Сейчас много чего навалится, а мы тут ломаем голову, где нам срочно взять специалиста по морским границам. Никого не знаете случайно?

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский тоже оценил шутки про чешский Калининград:

Партнерство с нашими балтийскими соседями еще никогда не было крепче

Многие мемы обыгрывают образы знакомых всем чехам (а в этом случае и многим россиянам) поп-культурных персонажей типа Кротика:

Радостные жители Калининградской области после его присоединения к Чехии

Или главного чешского эстрадного певца:

Чешский авианосец «Карел Готт» выходит из гавани Калининграда в воды Балтийского моря

Путин был в ярости, когда узнал о присоединении Калининграда Чехией:

Здравствуйте, какая ситуация в Калининграде? В смысле «ахой» (чешское приветствие, — прим. «Медузы»)?

Понятное дело, не могло обойтись и без очередной переделанной сцены знаменитого фильма «Бункер». Путин после череды отступлений российской армии в Херсонской области требует вывести на подмогу флот из Калининграда, а Сергею Шойгу приходится объяснять, что его аннексировала Чехия:

Putin chce poslat armádu z Kaliningradu aby zvrátila nepříznivou situaci na Ukrajině. Má to ale háček.🤔@KralovecCzechia #Kralovec pic.twitter.com/QeQItnqDon — The Lilek (@TheLilek) October 5, 2022

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