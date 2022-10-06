В Украине в плен попал воевавший в составе ЧВК белорус 31 6.10.2022, 18:55

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Фото: СБУ

Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В Украине задержан белорус, воевавший на стороне россиян в составе ЧВК «Редут». Ему грозит до десяти лет лишения свободы по статье об участии в военных действиях в качестве наемника. Об этом сообщила Генпрокуратура Украины.

Гражданин Беларуси 22-х лет подписал контракт с частной военной компании «Редут» и воевал в составе подразделения «Ветеран» пулеметчиком.

— Обещали ему платить 3600 долларов ежемесячно, а за инвалидность — 100% надбавка, — рассказали в Генпрокуратуре.

Там заявляют, что в Украину на войну белорус приехал в июле, участвовал в боевых действиях на Харьковщине, Донетчине, в том числе в Изюме и Краснополье. Его взяли в плен военнослужащие ВСУ в Лиманском районе Донецкой области.

Как отмечают в Генпрокуратуре, это первый случай, когда белорусу предъявляется подозрение по статье об участии в военных действиях в качестве наемника на территории Украины (ч. 4 ст. 447 УК Украины). Максимальный срок наказания по ней — до 10 лет лишения свободы.

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