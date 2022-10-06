Российские оккупанты боятся высунуть голову из окопа и завидуют ВСУ 2 6.10.2022, 19:35

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Появился перехват разговора агрессора, воюющего на Херсонском направлении.

СБУ перехватила очередной разговор оккупанта, в котором захватчик жалуется на отсутствие нормального вооружения и завидует ВСУ.

Аудиозапись разговора опубликовала пресс-служба СБУ.

«Арта ложит нах*й, башку выдвинуть не можем. Вчера нас три раза вертушки отьеб*шили нах*й. ПТУРки каждый день е**шат, "Грады"... Здесь на танках выезжают по прямой наводке и е**шат. Что хотят, то и делают», – рассказывает оккупант, который воюет на Херсонском направлении.

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