Россияне на лодках бежали от мобилизации на Аляску

Россияне на лодках бежали от мобилизации на Аляску2
- 6.10.2022, 19:57
- 1,912
Они проплыли 500 километров.
Двое россиян проплыли 500 километров на лодке по Берингову морю — и попали на Аляску. Они заявили, что бежали от армии, пишет «Медуза».
Их задержали на острове Святого Лаврентия. 4 октября двое мужчин приплыли на остров на небольшой лодке. Жители города Гамбелл сообщили об этом береговой охране.
Россияне рассказали местным жителям, что приплыли из поселка Эгвекинот в Чукотском автономном округе, расположенного на берегу залива Креста Берингова моря.
Остров Святого Лаврентия — ближайшая американская территория к поселку Эгвекинот, расстояние между ними по морю — чуть меньше 500 километров.
Мужчины рассказали местным жителям, что бегут от российских военных. Сейчас россияне находятся в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски.