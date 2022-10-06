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Россияне на лодках бежали от мобилизации на Аляску

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  • 6.10.2022, 19:57
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Россияне на лодках бежали от мобилизации на Аляску

Они проплыли 500 километров.

Двое россиян проплыли 500 километров на лодке по Берингову морю — и попали на Аляску. Они заявили, что бежали от армии, пишет «Медуза».

Их задержали на острове Святого Лаврентия. 4 октября двое мужчин приплыли на остров на небольшой лодке. Жители города Гамбелл сообщили об этом береговой охране.

Россияне рассказали местным жителям, что приплыли из поселка Эгвекинот в Чукотском автономном округе, расположенного на берегу залива Креста Берингова моря.

Остров Святого Лаврентия — ближайшая американская территория к поселку Эгвекинот, расстояние между ними по морю — чуть меньше 500 километров.

Мужчины рассказали местным жителям, что бегут от российских военных. Сейчас россияне находятся в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски.

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