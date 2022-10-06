Россияне на лодках бежали от мобилизации на Аляску 2 6.10.2022, 19:57

1,912

Они проплыли 500 километров.

Двое россиян проплыли 500 километров на лодке по Берингову морю — и попали на Аляску. Они заявили, что бежали от армии, пишет «Медуза».

Их задержали на острове Святого Лаврентия. 4 октября двое мужчин приплыли на остров на небольшой лодке. Жители города Гамбелл сообщили об этом береговой охране.

Россияне рассказали местным жителям, что приплыли из поселка Эгвекинот в Чукотском автономном округе, расположенного на берегу залива Креста Берингова моря.

Остров Святого Лаврентия — ближайшая американская территория к поселку Эгвекинот, расстояние между ними по морю — чуть меньше 500 километров.

Мужчины рассказали местным жителям, что бегут от российских военных. Сейчас россияне находятся в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».