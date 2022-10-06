В Австралии нашли трехметровую «курицу» 6.10.2022, 20:21

Ее вес — до полутонны.

Палеонтологи нашли окаменевшие кости древнего предка современных птиц в заповеднике в Центральной Австралии. Несмотря на то, что с начала раскопок в 1986 году в этом месте были найдены тысячи окаменелых образцов, большинство из них представляют собой смешанные фрагменты различных видов из-за того, что исторические паводковые воды смешали останки, пишет «Хайтек».

Во время экспедиции в 2022 году исследователи нашли пару ног, принадлежащих ископаемой птице. Это первый случай, когда кости Dromornis Stirtoni размещены сочлененно, как они должны были располагаться внутри живого организма.

Дроморнис Стиртон — ископаемый вид, который представляет собой комбинацию странных анатомических черт. Его огромный клюв выступает из маленького черепа, и все это расположено на теле высотой 3 м и весом до 0,5 т. Эти животные — близкие родственники современных птиц таких как куры и утки.

Из-за того, что большинство находок представляют собой нагромождение несвязанных костей, ученым было сложно восстановить реальный облик животного. Исследователи надеются, что новые открытия исправят это. Даже пары ног достаточно, чтобы понять как распределялся вес, но палеонтологи надеются, что где-то рядом скрываются и другие кости, которые образуют полный скелет.

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