Командиры РФ уже бегут из Кременной

Командиры РФ уже бегут из Кременной6
- 6.10.2022, 20:25
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Ранее они подобным образом бежали из Лимана.
Российские офицеры начали покидать Кременную в Луганской области. В населенном пункте остались лишь мобилизованные «ЛДНРовцы».
Об этом рассказал глава Луганской ОВА Украины Сергей Гайдай в новом выпуске программы «Аргумент», пишет unian.net.
«Кременная – это очень удобный плацдарм. Оттуда можно идти в сторону Рубежного, на Старобельск. Если здесь закрепиться, то дальше можно развивать наступление в любом направлении. Но многое будет зависеть то того, что сделают россияне. В Кременной они минируют все – подъездные дороги, а также разбрасывают «лепестки», которые рассчитаны на отрыв конечностей», - рассказал Гайдай.
При этом он отметил, что оккупантов в Кременной по количеству много, но это только что мобилизованные так называемые «ЛНРовцы».
«У них офицеры бегут, так было и в Лимане. Они просто сбежали и оставили большую группировку, которая не знала, что делать», - подытожил глава Луганской ОВА.