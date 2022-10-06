Командиры РФ уже бегут из Кременной 6 6.10.2022, 20:25

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Ранее они подобным образом бежали из Лимана.

Российские офицеры начали покидать Кременную в Луганской области. В населенном пункте остались лишь мобилизованные «ЛДНРовцы».

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Украины Сергей Гайдай в новом выпуске программы «Аргумент», пишет unian.net.

«Кременная – это очень удобный плацдарм. Оттуда можно идти в сторону Рубежного, на Старобельск. Если здесь закрепиться, то дальше можно развивать наступление в любом направлении. Но многое будет зависеть то того, что сделают россияне. В Кременной они минируют все – подъездные дороги, а также разбрасывают «лепестки», которые рассчитаны на отрыв конечностей», - рассказал Гайдай.

При этом он отметил, что оккупантов в Кременной по количеству много, но это только что мобилизованные так называемые «ЛНРовцы».

«У них офицеры бегут, так было и в Лимане. Они просто сбежали и оставили большую группировку, которая не знала, что делать», - подытожил глава Луганской ОВА.

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