закрыть
6 октября 2022, четверг, 21:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Командиры РФ уже бегут из Кременной

6
  • 6.10.2022, 20:25
  • 13,430
Командиры РФ уже бегут из Кременной

Ранее они подобным образом бежали из Лимана.

Российские офицеры начали покидать Кременную в Луганской области. В населенном пункте остались лишь мобилизованные «ЛДНРовцы».

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Украины Сергей Гайдай в новом выпуске программы «Аргумент», пишет unian.net.

«Кременная – это очень удобный плацдарм. Оттуда можно идти в сторону Рубежного, на Старобельск. Если здесь закрепиться, то дальше можно развивать наступление в любом направлении. Но многое будет зависеть то того, что сделают россияне. В Кременной они минируют все – подъездные дороги, а также разбрасывают «лепестки», которые рассчитаны на отрыв конечностей», - рассказал Гайдай.

При этом он отметил, что оккупантов в Кременной по количеству много, но это только что мобилизованные так называемые «ЛНРовцы».

«У них офицеры бегут, так было и в Лимане. Они просто сбежали и оставили большую группировку, которая не знала, что делать», - подытожил глава Луганской ОВА.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов
У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда
Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип