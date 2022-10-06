Тела мобилизованных россиян сжигают в мобильных крематориях 11 6.10.2022, 20:42

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Армия РФ пытается спрятать потери.

В Украине на фронте уже были замечены россияне, которых недавно призвали в рамках «частичной» мобилизации. Но не всем удается выжить и попасть в плен. Российское командование приказывает сжигать тела погибших оккупантов, не спасает это и недавно прибывшее «пушечное мясо». Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга.

Такую тактику оккупанты применяют, чтобы скрыть точное количество потерь российской армии.

«Российское командование на фоне успешных контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины для сокрытия реальных потерь массово применяет практику сжигания тел погибших, в том числе недавно прибывших по мобилизации», – сказала Маляр.

Российское Минобороны не обеспечило мобилизованных необходимым снаряжение. Россиян бросили на передовую без подготовки.

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