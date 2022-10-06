Официально: В Беларуси ввели мораторий на повышение цен и тарифов
- 6.10.2022, 21:13
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Первый шаг к пустым полкам сделан.
В Беларуси 6 октября ввели мораторий на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания у Лукашенко, сообщила пресс-служба правительства.
В соответствии с документом с 6 октября юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство (ввоз) и (или) реализацию товаров на внутренний рынок или оказывающие услуги на территории Беларуси, не смогут повысить цены на все товары, как продовольственные, так и непродовольственные, и услуги.
Повышение цен и тарифов в результате отмены акций, скидок и распродаж также не допускается. Решения о повышении цен будут принимать республиканские органы государственного управления, государственные организации, подчиненные правительству, облисполкомы и Мингорисполком и только в случае экономической целесообразности.
Установление цен и тарифов на товары и услуги, которые до 6 октября 2022 года не произведены в Беларуси, также согласовывается с республиканскими органами государственного управления, государственными организациями, подчиненными правительству, с облисполкомами и Мингорисполкомом.
Министерству антимонопольного регулирования и торговли, другим республиканским органам государственного управления, государственным организациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Мингорисполкому поручено осуществлять контроль за насыщением рынка товарами и услугами, а также предоставлены полномочия на приостановление работы объектов, действия лицензий в случае нарушения требований постановления правительства.
Отметим, экономисты считают, что подобные меры могут привести к возникновению жесткого дефицита.