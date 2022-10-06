ВСУ поразили несколько российских ЗРК, средств артиллерии и два склада боеприпасов
- 6.10.2022, 21:18
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Защитники Украины накрыли огнем почти 40 позиций и объектов РФ.
В течение четверга, 6 октября, украинские военнослужащие нанесли удары по почти 40 местам расположения личного состава, вооружения и техники российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.
В частности, наша авиация поразила один вражеский опорный пункт, пять зенитных ракетных комплексов и пять районов концентрации оружия и боевой техники армии РФ.
Ракетные и артиллерийские подразделения ВСУ накрыли огнем еще 19 районов сосредоточения солдат, вооружения и техники противника. Удары также получили два российских склада с боеприпасами и шесть средств артиллерий.
Кроме этого, украинская противовоздушная оборона приземлила пять беспилотников захватчиков, три из которых – иранского производства. Речь идет о двух Shahed-136 и одном Mohajer-6.
На земле наши воины отбили атаки агрессора в районах Соледара, Бахмутского, Яковлевки, Одрадовки, Зайцева, Бахмута, Красногоровки, Победы, Водяного и Любомировки.