Украинский военный рассказал о боевом столкновении с «вагнеровцами» под Бахмутом

Украинский военный рассказал о боевом столкновении с «вагнеровцами» под Бахмутом2
- 6.10.2022, 22:32
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РФ не спешит увозить тела своих погибших, даже наемников.
Егор Фирсов, украинский боец ТрО и военный медик, рассказал в эфире «Радио НВ» боевом столкновении с наемниками ПВК Вагнера на восточном направлении фронта.
«Вагнеровцев» здесь, по нашим подсчетам, около тысячи, они подкреплены армией РФ. По-моему, они чувствуют, что им нужно что-то захватить, дабы показать хоть какие-то успехи. Они выбрали Бахмут», — сообщил Фирсов.
Почему именно Бахмут стал стратегической целью россиян, Фирсову неизвестно:
«Я не знаю, почему они пытаются взять Бахмут. В конце концов даже „вагнеровцы“ здесь получают по зубам. Они — обычные бандиты-гастарбайтеры. В отличие от нас они не готовы умирать за свою страну, их интересуют исключительно деньги».
По словам Фирсова, РФ не спешит увозить тела своих погибших, даже наемников частной группы «Вагнера»:
«Мое подразделение уже сталкивалось с ними в бою, в том числе со стрелковым оружием. Мы тогда победили, уложили несколько десятков «вагнеровцев». Это было несколько недель назад. Кстати, тела их до сих пор остаются на линии соприкосновения, их не уносят».