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Белорусскую неделю моды отменили за день до открытия

  • 7.10.2022, 3:41
Белорусскую неделю моды отменили за день до открытия

Власти и в этом мероприятии увидели угрозу для себя.

В Минске отменили Белорусскую неделю моды (Belarus Fashion Week) — масштабное мероприятие в модной индустрии, которое должно было стартовать в пятницу.

Об этом заявили в соцсетях организаторы. Они объяснили, что мероприятие не состоится «по техническим причинам».

Однако накануне в госиздании «СБ» появилась статья, где организаторов и отдельных участников Белорусской недели моды обвинили в «тренде на антигосударственность» из-за участия в протестах 2020 года.

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