Белорусскую неделю моды отменили за день до открытия
- 7.10.2022, 3:41
Власти и в этом мероприятии увидели угрозу для себя.
В Минске отменили Белорусскую неделю моды (Belarus Fashion Week) — масштабное мероприятие в модной индустрии, которое должно было стартовать в пятницу.
Об этом заявили в соцсетях организаторы. Они объяснили, что мероприятие не состоится «по техническим причинам».
Однако накануне в госиздании «СБ» появилась статья, где организаторов и отдельных участников Белорусской недели моды обвинили в «тренде на антигосударственность» из-за участия в протестах 2020 года.